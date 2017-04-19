روش هعاين: إصابة عاملين بجراح متفاوتة إثر سقوطهما عن علو في ورشة بناء

أفراد طاقم نجمة داوود الحمراء قاموا بتقديم الاسعاف الاولي لعاملين وما في سنوات الاربعينات من أعمارهما أصيبا بجراح بين متوسطة وخطيرة

عمم الناطق بلسان إسعاف نجمة داوود الحمراء بيانًا، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه: "عند الساعة 15:40 تلقى أفراد طاقم نجمة داوود الحمراء في منطقة اليركون حول إصابة عاملين إثر سقوطهما عن إرتفاع في ورشة بناء في روش هعاين "، وفقًا للبيان.

وتابع البيان: "أفراد طاقم نجمة داوود الحمراء قاموا بتقديم الاسعاف الاولي لعاملين وما في سنوات الاربعينات من أعمارهما أصيبا بجراح بين متوسطة وخطيرة إثر سقوطهما عن علو 5 أمتار، ومن ثم تم نقلهما الى مستشفى بيلنسون لتلقي العلاج"، بحسب البيان.