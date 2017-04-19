شبهات بتنفيذ عملية دهس على مفرق غوش عتصيون وإصابة المنفّذ بجراح خطيرة

المتحدث باسم الجيش الإسرائيل:

عملية دهس نُفّذت في مفرق غوش عتصيون وأسفرت عن إصابة مواطن إسرائيلي في حين تمّ إطلاق الرصاص باتجاه المنفّذ

قالت وسائل إعلام عبرية، عصر اليوم الأربعاء إنّه "يشتبه أنّ شابًا أقدم على تنفيذ عملية دهس على مفرق غوش عتصيون ، قرب القدس، ما أسفر عن إصابة رجل (60 عامًا) بجراح طفيفة. في حين تمكنت قوات الأمن من السيطرة على المنفّذ"، بحسب الأنباء الواردة.



صور من المكان - تصوير: نجمة داود الحمراء

هذا، وجاءنا في بيان صادر عن مؤسسة "زكا" الطبيّة أنّ "العملية أسفرت عن إصابة مواطن اسرائيلي بجراح طفيفة، بينما اصيب المنفّذ بجراح خطيرة جراء إطلاق الرصاص عليه". ومن جهته، قال الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّ "الطاقم الطبي الذي وصل إلى المكان قدّم العلاج لمصاب (60 عامًا) وصفت جراحه بالطفيفة وتمّ نقله إلى مستشفى شعري تسيدك في القدس لاستكمال العلاج"، وفقًا للبيان.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب أنّ:"عملية دهس نُفّذت في مفرق غوش عتصيون، وأسفرت عن إصابة مواطن إسرائيلي وقد تمّت إحالته لتلقي العلاج في المستشفى، في حين تمّ إطلاق الرصاص باتجاه المنفّذ"، كما ورد في بيان الجيش.