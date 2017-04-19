دراسة: الأطعمة المالحة تقلل العطش لكنها تزيد الجوع

قد كشفت الأبحاث، عن أمرين مختلفين هما ترسب الأملاح في البول

فى دراسة هي الأولى من نوعها كشف باحثون ألمان أن الأغذية المملحة (بخلاف ما هو معتقد) تقلل الشعور بالعطش، لكنها تزيد من الشعور بالجوع، وذلك بسبب إرتفاع الحاجة إلى الطاقة لتمثيل هذه الأغذية الغنية بالأملاح.



صورة توضيحية

فقد كشفت الأبحاث، عن أمرين مختلفين هما ترسب الأملاح في البول، وعودة الماء مرة أخرى إلى الكلى والجسم. ويوضح الباحث "فريدريش سى لوفت"، أحد الباحثين المشاركين فى تطوير الأبحاث فى "مركز دلبروك للطب الجزيئى" فى ألمانيا، إحتواء الملح على مركب يعرف بإسم "سموليت"، وهو مركب مهم جدًا يعمل على ربط الماء ويساعد على تنقله في الجسم لتتمثل مهمته في الحفاظ على الماء عندما تتخلص أجسامنا من الملح، مشيرًا إلى أن جسم الإنسان يلجأ إلى هذا المركب للحافظ على الماء الذي يحتاج له بعد التخلص من الملح.

وفي محاولة لتقييم النتائج المتوصل إليها، قامت مجموعة دولية من العلماء بمحاكاة الظروف المعيشية على سطح كوكب المريخ، ليتوصلوا إلى أن رواد الفضاء الذين يأكلون المزيد من الملح تحتفظ أجسامهم بالمزيد من الماء، لكنهم لم يعانوا من الشعور بالعطش، بل إحتاجوا للمزيد من الطاقة و الطعام .