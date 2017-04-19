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أخبار محليات إصابة مواطن (40 عامًا) بجراح خطيرة خلال شجار في مدينة الطيرة واعتقال مشتبه

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المثلث الجنوبي إصابة مواطن (40 عامًا) من الطيرة بجراح خطيرة
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إصابة مواطن (40 عامًا) بجراح خطيرة خلال شجار في مدينة الطيرة واعتقال مشتبه

الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء:

تمّ نقله إلى مستشفى مئير بحالة خطيرة وهو منوّم وموصول بأجهزة التنفس الصناعي

من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-19 16:04:56 A A

أفادت مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب أنّ "رجلًا، في الأربعينات من العمر، قد أصيب برأسه خلال شجار في مدينة الطيرة وتمّ نقله بحالة خطيرة إلى مستشفى مئير في كفار سابا". هذا، وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّ "طااقم الاسعاف الذي وصل إلى المكان قدّم العلاج الطبي لرجل (40 عامًا)، وتمّ نقله إلى مستشفى مئير بحالة خطيرة وهو منوّم وموصول بأجهزة التنفس الصناعي"، وفقًا للبيان.

وذكرت مصادر في الشرطة انّه "تبيّن أنّ المصاب هو في الأصل من سكان الضفة الغربية. كما وتمّ اعتقال زوج شقيقته من الطيرة بشبهة الضلوع في حادث الاعتداء. علمًا أنّ الخلفية غير واضحة حتى الآن والتحقيقات جارية"، بحسب الشرطة.

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