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جامعات / مدارس

عطلة الاسراء والمعراج في المدارس يوم الاثنين 24.4
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المعارف: عطلة ذكرى الاسراء والمعراج في المدارس العربية يوم الاثنين 24.4

المفتش عبد الله خطيب:

المدارس العربية التي تحتفل بهذا العيد ستكون مغلقة

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-04-19 15:34:19 A A

عمّم كمال عطيلة، الناطق بلسان وزارة المعارف للوسط غير اليهودي، بيانًا وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه:"أعلن المفتش عبد الله خطيب، مدير قسم كبير التعليم العربي، من خلال بيان عمّمه على مفتشي الألوية في وزارة التعليم، أنّه "وفقًا لمنشور المدير العام للوزارة الذي يتعلق بالأعياد وتماشيا مع قرار رئيس محكمة الاستئناف العليا، فإنّ ذكرى الاسراء والمعراج تصادف هذا العام يوم الاثنين 24.4.2017،  وعليه فإن المدارس العربية التي تحتفل بهذا العيد ستكون مغلقة. كل عام وأنتم بخير"، بحسب البيان.

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