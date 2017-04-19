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أخبار عربية وعالمية مصر: اكتشاف مقبرة فرعونية جديدة في الأقصر..صور

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مصر: اكتشاف مقبرة فرعونية جديدة
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مصر: اكتشاف مقبرة فرعونية جديدة في الأقصر..صور

وزارة الآثار المصرية:

المقبرة تعود لشخص يدعى أوسرحات كان يشغل وظيفة قاضي المدينة في عصر الدولة الفرعونية الحديثة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-19 16:25:20 A A

كشفت وزارة الآثار المصرية عن مقبرة فرعونية تمّ العثور عليها مؤخّرًا في مدينة الأقصر، حيث تحتوي المقبرة على 6 توابيت وعدد من المومياوات و1050 تمثالا، في حالة جيدة جدًّا. هذا وقالت وزارة الآثار بأنّ المقبرة تعود لشخص يدعى أوسرحات كان يشغل وظيفة قاضي المدينة في عصر الدولة الفرعونية الحديثة" وفقًا لبيان وزارة الآثار المصرية. 


من داخل المقبرة

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