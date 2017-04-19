فيسبوك تطلق منصة الواقع الافتراضي Spaces

يمكن من خلالها خلق هوية تمثل المستخدم الحقيقي لمساعدة الناس في التعرف عليه والتواصل

أعلنت فيسبوك ، عن إطلاقها منصة تجريبية للواقع الافتراضي الاجتماعي يطلق عليها اسم "فضاءات فيسبوك" Facebook Spaces، وذلك عبر الكلمة الافتتاحية التي تحدث بها مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي للشركة ضمن مؤتمر مطوري فيس بوك F8 في سان خوسيه في كاليفورينا.



صورة توضيحية

وتعتبر المنصة الجديدة Spaces، والتي تتوفر بنسختها التجريبية إبتداءً من اليوم لنظارة الواقع الافتراضي الخاصة بالشركة Oculus Rift، ويمكن تحميل التطبيق منذ الآن عن طريق متجر Oculus، بمثابة تطبيق واقع افتراضي يوفر طريقة جديدة للتواصل مع الأصدقاء في الواقع الافتراضي التفاعلي كما لو كانوا متواجدين في نفس الغرفة.

ويمكن من خلالها خلق هوية تمثل المستخدم الحقيقي لمساعدة الناس في التعرف عليه والتواصل، وتأتي فكرة التطبيق من كون قضاء الوقت مع الأصدقاء والعائلة يخلق العديد من الذكريات الأكثر وضوحاً إلا أنه قد يكون من المستحيل تواجدهم جسدياً بالقرب منا بشكل دائم لاستعادة تلك الذكريات وخلق ذكريات جديدة.

ويمكن للمستخدم إختيار صورة ملفه الشخصي ضمن التطبيق عبر إستعمال إحدى صوره من شبكة فيس بوك، وعند اختيار إحدى الصور تظهر لديه مجموعة من الخيارات لتخصيص مظهره في الواقع الافتراضي بالشكل الذي يناسبه، من تغيير لون العين وتسريحة الشعر وملامح الوجه حتى تتناسب مع المظهر الذي يرغب به.

وباستطاعة المستخدم بعد اتمام عملية اعداد هويته ومظهره وملفه الشخصي دعوة أصدقائه في فيس بوك للانضمام معه، كما يمكنه الرسم في الهواء عبر العلامة الافتراضية لخلق أي شئ يمكنه أن يحلم به، إلى جانب وجود مجموعة متنوعة وغنية من محتوى فيس بوك في متناول اليد لرؤيته مع الاصدقاء في الواقع الافتراضي.

ويتضمن ذلك المحتوى مقاطع فيديو 360 درجة وصور يمكن أن تنقل المستخدم إلى أماكن جديدة، كما يمكن للمستخدم استعادة ذكرياته الشخصية مع الأصدقاء من خلال الجدول الزمني الخاص به أو إنشاء ذكريات جديدة واستكشاف الأشياء المهمة بالنسبة له المنشورة من قبل الناس والصفحات المختلفة التي يتابعها.

ويتيح تطبيق Facebook Spaces الاتصال بصديق ما ضمن العالم الحقيقي عن طريق مكالمات ماسنجر الفيديوية، مما يسمح له بجلب المزيد من الأشخاص إلى عالمه الافتراضي، والذين بإمكانهم الرد على المكالمة عبر هواتفهم لفتح نافذة فورية على عالم المستخدم الافتراضي الخاص به، بحيث يمكنهم قضاء الوقت معاً.