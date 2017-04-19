تعرض شاب من كفرمندا لإصابه متوسطة ونقله الى رمبام

نجمة داوود الحمراء:

هرع افراد الطاقم الى المكان وقدموا العلاج لشاب (23 عاما) أصيب بجروح متوسطة بأطرافه وتم نقله الى مستشفى رمبام

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء في بيانه اليوم الاربعاء أنه "عند الساعة 13:19 تلقى أفراد الطاقم بلاغا حول مصاب في كفرمندا حيث هرع افراد الطاقم الى المكان وقدموا العلاج لشاب (23 عاما) أصيب بجروح متوسطة بأطرافه وتم نقله الى مستشفى رمبام"، وفقا للبيان.