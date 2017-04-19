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أخبار محليات تعرض شاب من كفرمندا لإصابه متوسطة ونقله الى رمبام

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شفاعمرو والقضاء تعرض شاب من كفرمندا لإصابه متوسطة
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تعرض شاب من كفرمندا لإصابه متوسطة ونقله الى رمبام

نجمة داوود الحمراء:

هرع افراد الطاقم الى المكان وقدموا العلاج لشاب (23 عاما) أصيب بجروح متوسطة بأطرافه وتم نقله الى مستشفى رمبام

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-19 15:34:16 A A

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء في بيانه اليوم الاربعاء أنه "عند الساعة 13:19 تلقى أفراد الطاقم بلاغا حول مصاب في كفرمندا حيث هرع افراد الطاقم الى المكان وقدموا العلاج لشاب (23 عاما) أصيب بجروح متوسطة بأطرافه وتم نقله الى مستشفى رمبام"، وفقا للبيان.

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