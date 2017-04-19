اغلاق
اغلاق
منبر العرب شعر فصح النور/ بقلم: إياس يوسف ناصر

منبر العرب

فصح النور/ بقلم: إياس يوسف ناصر
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

فصح النور/ بقلم: إياس يوسف ناصر

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-19 14:11:35 A A

نورٌ من القبرِ المقدَّسِ ساطعٌ
والشمعُ عَمّدَ وجهَهُ الترتيلُ!

وهناك... في ركنِ الكنيسةِ راهبٌ
يدُهُ السماءُ... وقلبُهُ الإنجيلُ!

قد كان يَصلبُ كلَّ حينٍ شهوةً
ويُسمِّرُ الشيطانَ حيثُ يَميلُ

ويَموتُ حُبًّا مثلَ حبّةِ حنطةٍ
سَقَطتْ... فكان من الثمارِ حقولُ

بل كان يُهلِكُ نفسَهُ لخلاصِها
والحقُّ بابٌ ضيّقٌ وسبيلُ

حتى لقد نالَ الرجاءَ قيامةً
وإزاءَ صَلْبِ النفسِ كان حُلولُ

قد فاضَ نورٌ من طهارةِ قلبِهِ
وامتدَّ من زيتِ السماءِ فتيلُ

وكذا يَكونُ الفصحُ نورًا ساطعًا
بالحُبِّ من فيضِ القلوبِ يَسيلُ!

  موقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكاركم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية منبر العرب. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.net

 
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 تحمل يا قلبي الحلقة 11 مترجمة 2017 | [692 قراءة]
2 فيلم Sandy Wexler في اطار كوميدي | [306 قراءة]
3 الحلقة السادسة من مسلسل عشق وكبرياء مترجمة | [280 قراءة]
4 رونالدو يقود ريال مدريد لسحق بايرن ميونخ | [251 قراءة]
5 هدف ثالث على التوالي لمؤنس دبور ينعش آمال جراسهوبرس | [171 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 قائد شرطة كدما: لن نتهاون مع مطلقي الرصاص في الأعراس | [0 مشاركة]
2 جسر الزرقاء: إطلاق مبادرة أتعهد بالمقاطعة | [0 مشاركة]
3 العقرب 17.4.2017 | [0 مشاركة]
4 القوس 17.4.2017 | [0 مشاركة]
5 الدلو 17.4.2017 | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب