فصح النور/ بقلم: إياس يوسف ناصر

نورٌ من القبرِ المقدَّسِ ساطعٌ

والشمعُ عَمّدَ وجهَهُ الترتيلُ!

وهناك... في ركنِ الكنيسةِ راهبٌ

يدُهُ السماءُ... وقلبُهُ الإنجيلُ!

قد كان يَصلبُ كلَّ حينٍ شهوةً

ويُسمِّرُ الشيطانَ حيثُ يَميلُ

ويَموتُ حُبًّا مثلَ حبّةِ حنطةٍ

سَقَطتْ... فكان من الثمارِ حقولُ

بل كان يُهلِكُ نفسَهُ لخلاصِها

والحقُّ بابٌ ضيّقٌ وسبيلُ

حتى لقد نالَ الرجاءَ قيامةً

وإزاءَ صَلْبِ النفسِ كان حُلولُ

قد فاضَ نورٌ من طهارةِ قلبِهِ

وامتدَّ من زيتِ السماءِ فتيلُ

وكذا يَكونُ الفصحُ نورًا ساطعًا

بالحُبِّ من فيضِ القلوبِ يَسيلُ!



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