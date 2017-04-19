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أخبار محليات حيفا: 3 إصابات بينها خطيرة جراء سقوط سيارة في وادٍ

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حيفا والمنطقة حيفا: 3 إصابات بينها خطيرة جراء سقوط سيارة في وادٍ
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حيفا: 3 إصابات بينها خطيرة جراء سقوط سيارة في وادٍ

من بين المصابين، رجل مسن (70 عامًا) وصفت جراحه بالخطيرة ويعاني من إصابة في الرأس والبطن وتمّت إحالته إلى مستشفى رمبام

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-04-19 14:08:51 A A

وقع حادث طرق ذاتي، ظهر اليوم الأربعاء، في مدينة حيفا حيث سقط سيارة خصوصية إلى وادٍ بعمق 5 امتار تقريبًا، في الشارع من اتجاه دوار "وردية" لاتجاه "روش مايا". هذا، وأفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّ "الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجراح متفاوتة، حيث تمّ تخليصهم من السيارة بمساعدة طواقم سلطة الإطفاء والإنقاذ"، بحسب البيان.


صور من مكان الحادث - تصوير: نجمة داوود الحمراء

واوضح الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء في بيانه أيضًا أنّه "من بين المصابين، رجل مسن (70 عامًا) وصفت جراحه بالخطيرة ويعاني من إصابة في الرأس والبطن وتمّت إحالته إلى مستشفى رمبام، إضافة إلى مصابتين (30 و70 عامًا) وصفت جراحهما بالمتوسطة، وتعانيان من كدمات بالأطراف"، كما ورد في البيان.

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