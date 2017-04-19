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أخبار محاكم وجنائيات ضبط قنابل وذخيرة في كفرمندا وشفاعمرو وبلدات أخرى

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حيفا والمنطقة ضبط قنابل وذخيرة في كفرمندا وشفاعمرو
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ضبط قنابل وذخيرة في كفرمندا وشفاعمرو وبلدات أخرى

 لوبا السمري المتحدثة باسم الشرطة:

في شفاعمرو تم ضبط بندقية يدوية الاعداد ومشط ذخيرة 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-19 14:08:51 A A

جاء من لوبا السمري المتحدثة باسم الشرطة: "استمرارا لنشاطات الشرطة الهادفة الى تقليص شتى سياقات العنف والجريمة والسلاح والتسلح غير القانوني تركيزا على وسطنا العربي وبلداتنا تم خلال فترة الاسبوعين الاخيرين في المنطقة الشمالية وعلى سبيل المثال لا الحصر ضبط الكثير من قطع الاسلحة وبما شمل ضبط مسدس وذخيرة في بلدة الضميدة وفي موشاڤ الكوش تم ضبط لبنة متفجرات وفي كفرمندا تم ضبط بندقية اطلقت من خلالها عيارات نارية بالاعراس وكذلك ضبطت قنبلتين صوتيتين وبندقية في مجد الكروم وبندقية اخرى ومشط ذخيرة في الكعبية وفي شفاعمرو تم ضبط بندقية يدوية الاعداد ومشط ذخيرة وفي كابول كمية ضخمة من الذخيرة وامشاط الذخيرة"، وفقا للبيان.


تصوير: الشرطة
 

وأضافت السمري: "والى كل ذلك تصل مجمل معطيات ضبط قطع السلاح في المنطقة الشمالية منذ بداية العام الجاري حتى هذة الفترة نحو التالي:
32 بندقية
35 مسدسا
31 قنبلة
17عبوة ناسفة
1 صاروخ لاو
جهازا تدريبات على اطلاق صواريخ
8 خلايا مفرقعات وكمية ضخمة من الذخيرة"، وفقا للبيان.

 

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