اعتقال افراد عصابة سرقة آثار من دبورية وتقديم لائحة اتهام ضدهم قريبا

لوبا السمري:

للعلم فترة الحبس لمتلبس في عمليات حفر حول أثريات دون تصريح تصل حتى 3 اعوام بينما على الحاق اضرار بأثريات تصل الى فترة حتى 5 اعوام

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "مؤخرا في الجليل الاسفل وبالقرب من بلدة دبورية وخربة هناك توصلت الشرطة لاعتقال 3 افراد على ما يبدو عصابة سرقة آثار متلبسين وذلك خلال كمين وضعته قوات من شرطة حرس الحدود وسلطة الاثار هناك استنادا على معلومات استخباراتية معاينة بهم وهم يقومون بأعمال حفر وتنقيب عن أثريات قديمة وكذلك تم ضبط معدات حفر وتنقيب مختلفة بحوزتهم مع القاء القبض على المشتبهين الذين تبين أنهم من بلدة دبورية في الخمسينات من اعمارهم والتحقيقات جارية وسط العزم على التقدم لاحقا في لوائح اتهام شديدة اللهجة ضدهم، للعلم فترة الحبس لمتلبس في عمليات حفر حول أثريات دون تصريح تصل حتى 3 اعوام بينما على الحاق اضرار بأثريات تصل الى فترة حتى 5 اعوام جنبا لفرض غرامة مالية قد تفوق مبلغ مئات الاف الشواقل عوضا عن الاضرار وذلك على الضالعين في أي منها"، وفقا للبيان.

صور من الشرطة