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فنانين فن عربي ميريام فارس في إجازة خاصة مع طفلها جايدن..صورة

فنانين

ميريام فارس في إجازة خاصة مع طفلها جايدن
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ميريام فارس في إجازة خاصة مع طفلها جايدن..صورة

نشرت فارس صورة لطفلها جايدن بملابس السباحة على الشاطئ

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-19 18:31:37 A A

حزمت الفنانة اللبنانية ميريام فرس أمتعتها برفقة زوجها رجل الأعمال داني متري وطفلهما الوحيد جايدن، في رحلة عائلية خاصة إلى دبي، حيث تخصص فترة لعائلتها فقط بعيدًا عن ضغط العمل.


جايدن ابن ميريام فارس

ونشرت فارس صورة لطفلها جايدن بملابس السباحة على الشاطئ، وهو يلعب بالرّمال ويرتدي قبّعة عليها أسنان القرش، وعلّقت فارس مازحة على الصّورة: "قرشي الصغير".

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