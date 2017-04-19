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فنانين فن عربي امتثال الفنانة القديرة نادية لطفي للشفاء بعد أزمة صحية

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امتثال الفنانة القديرة نادية لطفي للشفاء
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امتثال الفنانة القديرة نادية لطفي للشفاء بعد أزمة صحية

نادية لطفي من أهم ممثلات الزمن الجميل، وقدمت للسينما تجارب مهمة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-19 16:21:17 A A

لا زالت الفنانة القديرة نادية لطفي تتلقى العلاج في مستشفى المعادي العسكري، وتداول بعض محبيالفنانة القديرة صورتها من داخل المستشفى حيث بدت شاحبة اللون، وظهرت عليها علامات التأثّر بعد الأزمة الصحية الأخيرة التي ألمّت بها.


نادية لطفي

وقد تحسنت في الآونة الأخيرة صحة الممثلة بعد خضوعها لجلسات علاج طبيعي، نتيجة ضيق التنفس، وبعض الآم العظام. نادية لطفي من أهم ممثلات الزمن الجميل، وقدمت للسينما تجارب مهمة في تاريخها منها الخطايا، وقصر الشوق والسمان والخريف وغيرها.

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