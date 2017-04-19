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فنانين فن عربي زياد برجي: لن أكون رجلا إذا تعاملت مع إليسا مجددًا

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زياد برجي: لن أكون رجلا إذا تعاملت مع إليسا
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زياد برجي: لن أكون رجلا إذا تعاملت مع إليسا مجددًا

زياد برجي:

بحياتي لن أتعاون مع اليسا ونهار اللي بتعاون معها بكون مش رجال"

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-20 16:23:59 A A

أكد الفنان زياد برجي أن الدراما التي يواجهها الانسان في حياته هي أبشع من تلك التي يجسدها بالمسلسل و"أبشع دراما هي خيبة الأمل فالدراما التي أعيشها بالمسلسل جزء صغير من تلك التي أعيشها في حياتي لكنني لا أحب أن أحمل صفة الضعيف وأتكلم عنها بفوقية".


زياد برجي واليسا

ويؤكد أن الاغنية التي يقدمها ويؤديها هي نتيجة تجربة ولا يمكن أن يقدم أية أغنية إذا لم يشعر بها. وحول إمكانية التعاون مرة جديدة مع الفنانة اليسا بعد أن حققا نجاحا كبيرا ببعض الأعمال أبرزها "يا مرايتي" يقول زياد في حديث خاص مع برنامج عرب وود المعروض على شاشة روتانا سينما: "بحياتي لن أتعاون مع اليسا ونهار اللي بتعاون معها بكون مش رجال".

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