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سيارات اخبار السيارات تجربة خيالية في معرض جنيف الدولي للسيارات الـ87

سيارات

تجربة خيالية في معرض جنيف الدولي للسيارات الـ87
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تجربة خيالية في معرض جنيف الدولي للسيارات الـ87

أكثر من 180 شركة سيارات عالمية شاركت في المعرض وعرضت أكثر من 900 طراز جديد 

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: xinhua)
نشر: 2017-04-19 18:32:04 A A

اختتمت فش شهر مارس/ آذار الماضي، عاليات معرض جنيف الدولي لسيارات 2017 في دورته الـ 86، وهو أحد أشهر معارض السيارات العالمية. وذلك بمشاركة أكثر من 180 شركة سيارات عالمية وعرضت أكثر من 900 طراز جديد ونموذج أولي من 148 دولة حول العالم.


صور مختارة من  معرض جنيف الدولي لسيارات 2017

هذا، واستضاف المعرض أيضًا العديد من الشركات الناشئة في مجال السيارات، سواء في التكنولوجيا أو التصميم أو الطاقة البديلة، إضافة الى حضور العديد من ممثلي عالم السيارات وسباقات السيارات لإفتتاح أجنحة العارضين المختلفة.

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