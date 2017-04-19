مجد الكروم: انطلاق فعاليات مجموعة زهرة أمل لذوي الاحتياجات الخاصة

رئيس المجلس سليم صليبي:

ذوي الاحتياجات الخاصة بحاجة ماسة لمثل هذه المجموعة التي تمثل كل فرد منهم

احتفلت مجموعة "زهرة أمل" لذوي الاحتياجات الخاصة في مجد الكروم بانطلاقتها بحضور رئيس مجلس مجد الكروم المحلي سليم صليبي ومدير المركز الجماهيري ابراهيم خلايلة ومدير قسم الشؤون الاجتماعية في مجلس مجد الكروم مرعي خلايلة وبحضور عدد من الاهالي.



جانب من الأهالي



وقد تحدث رئيس المجلس سليم صليبي على "أهمية هذه المجموعة واهمية دعمها والوقوف من وراءها اذ ان ذوي الاحتياجات الخاصة بحاجة ماسة لمثل هذه المجموعة التي تمثل كل فرد منهم". مدير قسم السؤون الاجتماعية في مجلس مجد الكروم مرعي خلايلة اضاف أنّ: "قسم الشؤون في المجلس يرعى ويتابع ويهتم ويخصص الميزانيات والدخل لذوي الاحتياجات الخاصة وأشاد بهذه المجموعة المميزة التي تقود ذوي الاحتياجات الخاصة في مجد الكروم نحو الابداع والاندماج بالمجتمع المجدلاوي".

مركزة مشروع "زهرة أمل" الانسة زهرة خطيب قالت في حديث خاص معها: "المجموعة مجموعة جديدة لا يتعدى انشاءها اكثر من ثلاثة اشهر وتضم اليوم اكثر من 15 عضو بها من ذوي الاحتياجات الخاصة في مجد الكروم وتحوي هذه المجموعة

العديد من المواهب المتعددة التي بامكانها الاندماج بالمجتمع وبسوق العمل فمنا من يعمل وينتج بالتطريز المميز والاشغال اليدوية والنقش وبناية الاجسام وقد شاركنا بلقاءات ومحادثات في مجد الكروم وخارجها والتقينا بمجموعات مماثلة اخرى من مراكز اخرى". وهنا لا بد من كلمة شكر لرئيس مجلس مجد الكروم سليم صليبي الذي يدعمنا ويقف من وراءها وهو الاب الروحي لهذه المجموعة. كما واشكر مدير المركز الجماهيري ابراهيم خلايلة على احتضان المركز الجماهيري للمجموعة وعلى دعمه المتواصل ولا انسى قسم الشؤون الاجتماعية والقائم عليها الاخ مرعي خلايلة الذي يتابع شؤوننا ويهتم بكل صغيرة وكبيرة. وهذه فرصة لاناشد وادعو كل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة للانضمام لمجموعتنا ومشاريعنا وان يكون جزء لا يتجزء منا .