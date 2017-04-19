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صحة اخبار وتقارير علماء يتوصلون إلى خصائص مضادة للسرطان في الفلفل

صحة

الفلفل يحوي خصائص مضادة للسرطان
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علماء يتوصلون إلى خصائص مضادة للسرطان في الفلفل

هذه الخصائص المتواجدة في نبات الفلفل تسمح بتطوير خيارات دوائية لتحسين فاعلية العلاجات

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinkstock)
نشر: 2017-04-19 14:20:50 A A

توصل علماء أمريكيون إلى أن نبات الفلفل يحتوي على مادة كيميائية تتمتع بخصائص مضادة للسرطان، ووفقا للباحثين في جامعة تكساس الأمريكية فإن السر يكمن فى مادة كيميائية تعرف باسم "بيبير لونجومين" تكافح العديد من أنواع السرطان المختلفة، بما فى ذلك سرطانات البروستاتا، والثدي، والرئة، والقولون، والغدد الليمفاوية، والدم وأروام المخ الأولية وسرطان المعدة.


صورة توضيحية

وأكدوا أن استخدام البلورات المستخلصة من نبات الفلفل وفحصها بواسطة الأشعة السينية، قد مكن من إنشاء هياكل جزيئية ظهر من خلالها كيفية تحويل المادة الكيميائية بعد تناول الفلفل لتحفز إنتاج إنزيم (GSTP1) ليقوم بدوره فى تنشيط جين يعمل على مكافحة الأورام السرطانية.

وقال الدكتور كينيث ويستوفر أستاذ الأورام فى المركز الطبي التابع لجامعة تكساس إن هذه الخصائص المتواجدة في نبات الفلفل تسمح بتطوير خيارات دوائية لتحسين فاعلية العلاجات المقدمة لمكافحة السرطان.

يذكر أن نبات الفلفل الطويل الذي عادة ما يتواجد في الهند، يستخدم كتوابل فى بعض الأطعمة الهندية وأمريكا الشمالية وإندونيسيا وماليزيا، لكنه نادرًا ما يتم إستخدامه في الأطباق الأوروبية.

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