فيسبوك تعلن عن مميزات جديدة لمنصة ماسنجر

قضت شركة الفيسبوك الأشهر الـ 12 الماضية في التركيز على تحسين وإطلاق منتجات ومميزات جديدة

أعلنت فيسبوك أمس الثلاثاء، عن إطلاقها مجموعة من المميزات الجديدة لمنصة التراسل الفوري خاصتها ماسنجر، بما في ذلك طرق جديدة لاكتشاف الشركات والعلامات التجارية وطرق جديدة للتواصل، وذلك عبر الكلمة الافتتاحية التي تحدث بها ديفيد ماركوس نائب رئيس الشركة لمنتج ماسنجر ضمن مؤتمر مطوري فيسبوك F8 في سان خوسيه في كاليفورينا.



من الأرشيف - مارك زوكربيرج مالك الفيسبوك أثناء عرضه لبعض المنصات التابعة للشركة

وأشار ماركوس إلى قيام الشركة خلال مؤتمر المطورين الماضي بفتح المنصة للجتمع العالمي للمطورين، وإستماعهم وتعلمهم الكثير وأنهم سعداء لرؤية المنصة تزدهر بالعلامات التجارية والمطورين والمستهلكين من أجل التواصل مع بعضهم البعض، وقضت الشركة الأشهر الـ 12 الماضية في التركيز على تحسين وإطلاق منتجات ومميزات جديدة.

تبويب اكتشاف: وفرت الشركة تبويب "إكتشاف" من أجل إيجاد وسيلة سهلة وبسيطة تساعد الناس في العثور على الشركات التي يهتمون بها ضمن المنصة.

رموز ماسنجر: توفر رموز QR إمكانية الاكتشاف في العالم المادي، وتعمل هذه الرموز على توفير كل ما يرغب المستخدم بمعرفته حول أي حدث مثل مباريات كرة السلة والحفلات الموسيقية أثناء تواجده في أي مكان.

إضافات الدردشة: تعتبر التجارب التي يتم إنشاؤها ضمن تطبيق المراسلة ماسنجر اجتماعية بطبيعتها، ويمكن حالياً عن طريق إضافات الدردشة السماح لعدة أشخاص بالدردشة مع النشاط التجاري نفسه في الوقت نفسه.

المزيد من إمكانيات المساعد الذكي M: يعمل المساعد الظاهري M حالياً على توفير الإقتراحات ضمن المحادثات الخاصة بالمستخدم بحيث يعمل على جعل حياة المستخدم أكثر بساطة، ويشمل ذلك الملصقات والتذكير وطريقة دفع سهلة وطريقة للحصول على الأموال عن طريق المدفوعات.

إدخال ألعاب جديدة: عملت فيس بوك على إضافة بعض الميزات الإضافية لمنتج الألعاب لديها بعد أن جرى لعب أكثر من 1.5 مليار لعبة خلال الـ 90 يوماً الماضية.