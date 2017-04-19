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فنانين فن عربي جويل ماردينيان تفتتح مركزها التجميلي الجديد في الكويت

فنانين

جويل ماردينيان تفتتح مركزها التجميلي الجديد
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جويل ماردينيان تفتتح مركزها التجميلي الجديد في الكويت

نشرت جويل صورًا من احتفالها بافتتاح مركزها الجديد

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-19 16:20:22 A A

افتتحت خبيرة التجميل والمكياج اللبنانية جويل ماردينيان، المركز التجميلي الرابع الخاص بها، وهو الرابع بعد دبي والمغرب والعراق وأطلت برفقة زوجها بفستان باللون الذهبي وبتسريحة شعر ناعمة.


جويل ماردينيان

ونشرت جويل صورًا من احتفالها بافتتاح مركزها الجديد، والذي حضره ضيوف جاءوا خصيصا لأجل هذه المناسبة، وتمنى جمهورها لها دوام التألق والنجاح في كل ما تقوم به.  

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