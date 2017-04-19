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ضبط سلاح واعتقال مشتبهين من نابلس


نشر: 2017-04-19 12:22:40 A A
جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "في سياق مواصلة الشرطة بنشاطاتها الحثيثة والمختلفة الرامية الى الحد من شتى مظاهر العنف والسلاح غير القانوني تم خلال ساعات الليلة الماضية في منطقة رام الله وتحديدا بالقرب من بلدة سلواد الفلسطينية واستنادا على معلومات استخباراتية القاء القبض على مشتبهين فلسطينيين بالغين اثنين من نابلس وفي سيارتهما سلاح بندقية وامشاط ذخيرة بحيث تم تحويلهما والمضبوطات للتحقيقات الجارية"، وفقا للبيان.
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