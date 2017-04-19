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أخبار محاكم وجنائيات ضبط سلاح في منطقة رام الله واعتقال مشتبهين من نابلس

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الضفة الغربية ضبط سلاح واعتقال مشتبهين من نابلس
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ضبط سلاح في منطقة رام الله واعتقال مشتبهين من نابلس

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

تم القاء القبض على مشتبهين فلسطينيين بالغين اثنين من نابلس وفي سيارتهما سلاح بندقية وامشاط ذخيرة بحيث تم تحويلهما والمضبوطات للتحقيقات الجارية

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-19 12:23:10 A A

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "في سياق مواصلة الشرطة بنشاطاتها الحثيثة والمختلفة الرامية الى الحد من شتى مظاهر العنف والسلاح غير القانوني تم خلال ساعات الليلة الماضية في منطقة رام الله وتحديدا بالقرب من بلدة سلواد الفلسطينية واستنادا على معلومات استخباراتية القاء القبض على مشتبهين فلسطينيين بالغين اثنين من نابلس وفي سيارتهما سلاح بندقية وامشاط ذخيرة بحيث تم تحويلهما والمضبوطات للتحقيقات الجارية"، وفقا للبيان.

 صور من الشرطة

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