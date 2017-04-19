جوجل إيرث تطلق نسخة جديدة تحمل معها ميزات عديدة

أضافت الشركة مجموعة من المميزات الجديدة المصممة لجعل تطبيق الكرة الأرضية الافتراضي أكثر تفاعلية وإجتماعية

إستعرضت شركة جوجل هذا الصباح النسخة المحدثة من خدمة "جوجل إيرث" Google Earth فيما يعد أول تحديث رئيسي للتطبيق منذ عامين، وذلك ضمن حدث أقامته في متحف ويتني Whitney للفن الحديث في مدينة نيويورك يهدف إلى تسليط الضوء على الشركات الإعلامية التي يفترض أن تستفيد من الميزات الجديدة لجوجل إيرث.



صورة توضيحية

وأضافت الشركة مجموعة من المميزات الجديدة المصممة لجعل تطبيق الكرة الأرضية الافتراضي أكثر تفاعلية وإجتماعية، مثل دعم المتصفح بحيث لم يعد المستخدم يحتاج إلى حاسب سطح مكتب أو تطبيق محمول مخصص لعرض جوجل إيرث بل يتم تحميل التطبيق الآن ضمن متصفح الويب كروم.

كما يجب التحديث خرائط ثلاثية الأبعاد لمواقع محددة بحيث يمكن رؤيتها والتجول ضمنها والإستمتاع بأشكال أكثر تفصيلاً من صور الأقمار الصناعية التقليدية، إلى جانب قسم المسافر Voyager الذي يتيح للمستخدم إمكانية اخذه في جولات إرشادية موجهة من أماكن مثيرة للاهتمام بما في ذلك فيديوهات 360 درجة وصور للجولات الافتراضية من Street View.

وتشمل تلك الجولات على ما يسمى "الكنوز الطبيعية" التي يمكن الغوص ضمنها لمعرفة المزيد عن أماكن ومواطن الحياة البرية المختلفة في جميع أنحاء العالم بالتعاون مع بي بي سي إيرث BBC Earth لإستكشاف الحياة البرية المختلفة، كما تتوفر جولات في حديقة غومبي ستريم الوطنية في تنزانيا.

وجلبت الشركة أيضاً نسخة من ميزة محركها للبحث "أنا أشعر بالحظ"، بحيث يعمل التطبيق عند نقر المستخدم على هذا الزر ضمن تطبيق جوجل إيرث على نقله إلى واحدة من 20 ألف وجهة عشوائية حول الخريطة تم تنظيمها من قبل موظفي الشركة، وتمتلك كل منها بطاقات تعريف تحمل معلومات تاريخية وحقائق حول هذا المكان.