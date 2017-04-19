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الشيخ كمال خطيب يتفقد مسجد بسمة طبعون بعد احتراقه وبدء اعمال الترميم

أتت ألسنة النيران على قسم من المسجد لكن تحرك الأهالي في الحال وتمكنوا من السيطرة على الحريق

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اشار التحقيق الذي اجرته سلطة الاطفاء والانقاذ بمساعدة مختصين أن الحريق نجم عن تماس كهربائي في احد الكوابل داخل خزانة الكهرباء

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2017-04-19 11:41:03 A نشر: 2017-04-19 11:41:03 A