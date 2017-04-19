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أخبار محليات الشيخ كمال خطيب يتفقد مسجد بسمة طبعون بعد احتراقه وبدء اعمال الترميم

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الناصرة والقضاء الشيخ كمال خطيب يتفقد مسجد بسمة طبعون
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الشيخ كمال خطيب يتفقد مسجد بسمة طبعون بعد احتراقه وبدء اعمال الترميم

أتت ألسنة النيران على قسم من المسجد لكن تحرك الأهالي في الحال وتمكنوا من السيطرة على الحريق 

كايد ظاهر:

اشار التحقيق الذي اجرته سلطة الاطفاء والانقاذ بمساعدة مختصين أن الحريق نجم عن تماس كهربائي في احد الكوابل داخل خزانة الكهرباء

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-19 11:41:03 A A

قام الشيخ كمال خطيب رئيس لجنة الحريات بزيارة تفقدية إلى مسجد بسمة طبعون والذي اندلعت فيه النيران الساعة الثالثة من صباح اليوم. هذا وأتت ألسنة النيران على قسم من المسجد، لكن تحرك الأهالي في الحال وتمكنوا من السيطرة على الحريق في حين بدأت اعمال الترميم في المسجد لاعادته كما كان.

 صور من المكان

هذا وقد أفاد المركّز والمتحدّث باسم سلطة الاطفاء والانقاذ كايد ظاهر أنّه: "شبّ حريق في بلدة بسمة طبعون الليلة الماضية بسبب تماس كهربائي، حيث وصلت الى المكان اربعة طواقم اطفاء وانقاذ من محطة حيفا وعملت على إخماد الحريق الذي أدّى إلى الحاق اضرار في المكان. وقد اشار التحقيق الذي اجرته سلطة الاطفاء والانقاذ بمساعدة مختصين أن الحريق نجم عن تماس كهربائي في احد الكوابل داخل خزانة الكهرباء. كما وأشاد ضابط المجلس عماد سواعد بعمل طواقم الاطفاء والتي عملت على إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى جانب التحقيق في أسباب اندلاع الحريق مشيرا إلى التعاون المشترك بين هذه السلطة والمجلس المحلي" وفقًا للبيان.

 

 

 

 

 

 

 

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