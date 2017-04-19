صراع إنجليزي على التعاقد مع ميرتينز مهاجم نابولي

أشارت الشبكة أن نابولي بدوره يتمنى استمرار ميرتينز مع الفريق، وإدارة الفريق الجنوبي مستعدة لتحسين راتبه السنوي

دخل توتنهام هوتسبور الإنجليزي سباق التعاقد على ضم البلجيكي دريس ميرتينز، مهاجم نابولي الإيطالي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.



دريس ميرتينز خلال لقاء يوفنتوس

ويتألق ميرتينز صاحب الـ29 عام مع فريقه نابولي هذا الموسم، بتسجيله 27 هدف، منهم 21 بالدوري الإيطالي، مما جعل كبرى أندية أوروبا خاصةً في إنجلترا يرغبون في ضمه.



وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن توتنهام دخل بشدة في سباق التعاقد مع ميرتينز، بعد اهتمام مانشستر يونايتد و تشيلسي بضمه، الذين رصدوا أموالاً كبيرة مقابل التعاقد مع الدولي البلجيكي دريس.



وأشارت الشبكة أن نابولي بدوره يتمنى استمرار ميرتينز مع الفريق، وإدارة الفريق الجنوبي مستعدة لتحسين راتبه السنوي، ليكون خمسة ملايين يورو في الموسم.