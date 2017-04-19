نورمان عيسى رئيسًا للمنتخب الفلسطيني

استقبلت دور السينما في البلاد الفيلم السينمائي الجديد "حرب 90 دقيقة" للمخرج ايال حلفون بطولة نورمان عيسى وموشي ايفجي وبمشاركة جوني عربيد وحنان حلو.

استمعوا إلى اللقاء مع نورمان عيسى

تدور احداث الفيلم حول مبارة كرة قدم مصيرية بين المنتخب الفلسطيني والمنتخب الاسرائيلي لكرة القدم لتتوالى الاحداث بقالب كوميدي ساخر. يتحدث الممثل والمخرج نورمان عيسى في اللقاء مع الاذاعي شادي بلان عن جوائز "افضل ممثل" التي حصل عليها عن دوره بالفيلم كرئيس للمنتخب الفلسطيني في مهرجان حيفا السينمائي ومسابقة الاوسكار الاسرائيلي، وتجاهل السينما الفلسطينية لموهبته.