الحوت: صفاتها الايجابية كثيرة لكنها مترددة ومشتتة وتخشى تحمل المسؤولية

حساسيتها الكبيرة تجعلها تجرح بشكل سريع وبسهولة، كما أنّها تحمّل الكلمات أكبر من معناها

رغم أنّ المرأة مولودة برج الحوت تمتلك الكثير من الصفات الايجابية، ومنها أنّها هادئة، دبلوماسية، رومانسية وحنونة، جذابة وشاعرية، إضافة إلى أنّها أنثى ناعمة ومليئة بالأنوثة، وتمتلك الحيوية والنشاط أيضًا، لكنها في نفس الوقت تمتلك في شخصيتها بعض العيوب التي تؤثر كثيرًا على حياتها، وأبرز هذه العيوب هو ترددها الشديد في اتخاذ القرارات، كما انها تخشى تحمل المسؤولية، وهي لا تجيد السيطرة والقيادة في العم.



صورة توضيحية



هذه المرأة قد تضيع الكثير من الفرص في حياتها بسبب هذا التردد. حساسيتها الكبيرة تجعلها تجرح بشكل سريع وبسهولة، كما أنّها تحمّل الكلمات أكبر من معناها، مما يجعلها ذلك في حالة سيئة معظم الوقت. ومن عيوبها وسيئاتها الكبرى أيضًا هو تشتت الأفكار، فهي كثيراً ما تنسى القيام بأعمال ومواعيد مهمة لا يمكن تأجيلها، حيث إنها تخسر الكثير من الأشخاص في حياتها؛ بسبب هذا التشتت، والذي يفقد ثقة الآخرين بها.