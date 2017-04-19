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معلومات الابراج أخبار أنثى الحوت.. ناعمة ورومانسية وحنونة وتميل للرجل الذي يعاملها على هذا الأساس

معلومات الابراج

أنثى الحوت.. ناعمة ورومانسية وحنونة
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أنثى الحوت.. ناعمة ورومانسية وحنونة وتميل للرجل الذي يعاملها على هذا الأساس

في الحبّ والعلاقة العاطفية يمكن لنا أن نعتبر أنّ هذه المرأة سهلة الإرضاء، بسبب طبيعتها الهادئة، البسيطة وغير المتكلفة

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-04-20 14:44:59 A A

الأنثى مولودة برج الحوت هي مثال للحنان والرومانسية والشاعرية، كما أنّها امرأة جذّابة وتتمتع بأنوثة فيّاضة وحساسة بدرجة كبيرة، تهتم لمن حولها وتميل إلى مراقبة أفعالهم ومشاعرهم. هي هادئة وطموحة وصادقة ورقيقة القلب وتنسى الإساءة بسرعة ولا تحمل الحقد والكره في قلبها،  وقد تكون غامضة بالنسبة للبعض.


صورة توضيحية

في الحبّ والعلاقة العاطفية يمكن لنا أن نعتبر أنّ هذه المرأة سهلة الإرضاء، بسبب طبيعتها الهادئة، البسيطة وغير المتكلفة، لكن يجب على الرجل الحذر عند التعامل مع هذه المرأة الحساسة، حتى لا يجرحها بأي فعل يقوم به. تميل الحوت إلى الرجل الذي يفيض عليها بمشاعر الحنان والرقة والرومانسية، وهي تفضل رجلاً يكون بمثابة الأب قبل الزوج، وأن يعاملها كطفلة صغيرة لا كامرأة ناضجة. وهي تؤمن بأن الحياة البسيطة هي مفتاح السعادة في الحياة، لذلك لا تحاول على الإطلاق أن تبدأ في ذكر الأمور المادية أمامها، أو محاولة إشراكها في اتخاذ القرارات المالية.

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