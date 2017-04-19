أنثى الدلو: منطلقة ومرحة ولا تحبّ غيرة الرجل التي تحد من حريتها

إسعاد هذه الانثى يكمن في منحها الحرية التي تسعى إلى امتلاكها على الدوام

تجمع المرأة الدلو في شخصيتها العديد من الصفات، فهي ذكية، عقلانية، مثيرة ومرحة في نفس الوقت. امرأة مسؤولة ومستقلة ويمكن الاعتماد عليها، ولا تغريها المجاملات وكلام الإطراء. في الحبّ، لا تحب أن يقوم أحد بتقييدها، فهي تفضل أن تعيش بحرية كالطير، وتحترم الرجل الذي يقدرها ويحترمها، وتحب أن تعيش المغامرات معه لكنها لا تعتبر من الشخصيات العاطفية.





صورة توضيحية

إسعاد هذه الانثى يكمن في منحها الحرية التي تسعى إلى امتلاكها على الدوام، ومساعدتها في الانطلاق والمغامرات التي تحب أن تقوم بها. وننصحك يا عزيزي الرجل بأن لا تحاول أن تظهر غيرتك عليها، لأنها لا تستمتع بالغيرة التي تحد من حريتها وانطلاقها، ورضاها عنك سيكون مقرونًا بسماحك لها بأخذ حريتها والانطلاق بعيدًا بالمقدار الذي تحبه هي.