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أخبار عربية وعالمية لليوم الثالث: انضمام الأسرى المرضى والاسيرات الى الاضراب عن الطعام واجراءات مشددة

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لليوم الثالث: انضمام الاسيرات لمعركة الكرامة
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لليوم الثالث: انضمام الأسرى المرضى والاسيرات الى الاضراب عن الطعام واجراءات مشددة

المحامي عجوة:

إدارة السجن سحبت جميع الاغراض من غرف الاسرى المضربين بما في ذلك الادوات الكهربائية ولم يبق للاسير سوى 3 بطانيات وغيار واحد ومنشفة وبشكير وفرشاة اسنان

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-04-19 11:03:12 A A

في خطوة غير مسبوقة بدأت الأسيرات في السجون الاسرائيلية بالانضمام الى حملة الاضراب عن الطعام في يومها الثالث على التوالي حيث قال كريم عجوة محامي هيئة شؤون الاسرى والمحررين إن "حالات مرضية عديدة انضمت للاضراب المفتوح عن الطعام، حيث التحق بالاضراب في سجن أشكلون الاسرى المرضى سعيد مسلم وعثمان ابو خرج وابراهيم ابو مصطفى وياسر ابو ترك ونزيه عثمان وهي من الحالات المرضية الصعبة".


خلال مهرجان الاسير في الضفة


وقال المحامي: "معاناة الاسرى المرضى والاهمال الطبي المتعمد دفعت الاسرى المرضى الى المشاركة بالاضراب مما سيشكل خطرا كبيرا على صحتهم وحياتهم".


وقال المحامي عجوة الذي زار الاسرى في سجن أشكلون إن "إدارة السجن سحبت جميع الاغراض من غرف الاسرى المضربين بما في ذلك الادوات الكهربائية، ولم يبق للاسير سوى 3 بطانيات وغيار واحد ومنشفة وبشكير وفرشاة اسنان، وان ادارة السجون تتعمد تفتيش الاسرى عراة، ونقلهم وعزلهم ولإرهاقهم وإذلالهم".

وقال عجوة إن "الاسرى المرضى هددوا بالامتناع عن تناول الدواء اذا لجأت سلطات الاحتلال الى استخدام اسلوب التغذية القسرية لإرغام الاسرى على كسر الاضراب، مؤكدين تصميمهم على مواصلة الاضراب حتى تحقيق جميع مطالبهم الانسانية".
 

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