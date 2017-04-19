نادي دبورية يستضيف م.يافة الناصرة ضمن صراع البقاء

كان نادي دبورية قد خسر مباراته الماضية أمام شباب طرعان بهدفين مقابل هدف واحد، رغم استنجاده بالمدرب هشام الزعبي ومساعده محمد عباس

بات في حكم المؤكد هبوط أحد الفريقين النادي الرياضي دبورية أو مكابي يافة الناصرة الى مصاف فرق دوري الدرجة الثالثة، حيث يلتقي الاثنان وجها لوجه في مباراة اختبار فاصلة، على أن يودّع المهزوم فيها الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب". وقد طلبت ادارة يافة الناصرة من الاتحاد العام لكرة القدم ارسال مندوبين عن شركة التحقيقات فايتسمان – ياعر تحسبا لأي طارئ.





هشام زعبي



وكان نادي دبورية قد خسر مباراته الماضية أمام شباب طرعان بهدفين مقابل هدف واحد، رغم استنجاده بالمدرب هشام الزعبي ومساعده محمد عباس. أما فريق مكابي يافة الناصرة فخسر مباراته الخارجية أمام فريق هبوعيل رموت منشيه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والاضافي بالتعادل بهدف لكل منهما. وأكد هشام زعبي على أنه تمت الاستفادة من أخطاء المباراة الماضية، ويعمل على اعداد فريقه بأكمل وجه لهذا اللقاء الحاسم.