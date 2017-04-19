شباب الطيبة في ضيافة نادي أور يهودا ضمن اختبارات الارتقاء

فاز الفريق الطيباوي في المرحلة السابقة على فريق شمشون تل أبيب بثلاثة أهداف نظيفة، حيث سجل له محمود جمعة وأمير اغبارية ونور جبارة من ركلة جزاء 11م

يحل فريق أبناء الطيبة ضيفا على نادي أور يهودا، ضمن مرحلة ربع نهائي اختبارات الارتقاء الى مستوى فرق دوري الدرجة الأولى عبر دوري الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ". وسوف تجرى المباراة بين الطرفين يوم الجمعة في تمام الساعة الثالثة على ملعب حولون.





إيهاب العبرة



وفاز الفريق الطيباوي في المرحلة السابقة على فريق شمشون تل أبيب بثلاثة أهداف نظيفة، حيث سجل له محمود جمعة وأمير اغبارية ونور جبارة من ركلة جزاء 11م.

وقال متوسط الميدان ايهاب العبرة أن فريقه قدم أداء جيدا استحق عليه الفوز، وأن التطلعات للعب بنفس المستوى في اللقاء المقبل. وقد فاز نادي أور يهودا على عميشاف بيتح تكفا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة عبر ركلات الجزاء الترجيحية.

