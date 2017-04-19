اغلاق
اغلاق
أخبار محاكم وجنائيات المركز: الشرطة تناشد لمساعدتها بالعثور على مشتبه بالاعتداء على سائق حافلة عربي

أخبار

مدن الساحل الاعتداء على سائق حافلة عربي في المركز
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

المركز: الشرطة تناشد لمساعدتها بالعثور على مشتبه بالاعتداء على سائق حافلة عربي

الشرطة:

يوصى من كل من توجد لديه اي من المعلومات ذات الصلة الاتصال الى رقم هاتف شرطة دان تل ابيب 03-5384444  أو إلى بدالة الشرطة المركزية على رقم 100

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-19 11:03:12 A A

عمّمت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري بيانًا وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه ما يلي: "تناشد الشرطة عموم افراد الجمهور بالمساعدة في اعمال البحث وراء مشتبه مجهول الهوية بالضلوع في الاعتداء على سائق حافلة عمومية، وهو مواطن عربي من سكان المركز، الحافلة تابعة لشركة קווים- خطوط، في منطقة دان تل ابيب وتحديدا في بلدة ييهود ومن ثم سرقة مبلغ من النقود من صندوق سائق الباص وذلك يوم 16.04 الجاري خلال سفر المشتبه بالباص متمكنا وهاربا مع مبلغ النقود" بحسب الشرطة.




وتابعت السّمري: "هذا ويوصى من كل من توجد لديه اي من المعلومات ذات الصلة الاتصال الى رقم هاتف شرطة دان تل ابيب 03-5384444  أو إلى بدالة الشرطة المركزية على رقم 100. مشكورا لا مأمورا" وفقًا للبيان.

 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 تحمل يا قلبي الحلقة 11 مترجمة 2017 | [554 قراءة]
2 بالفيديو: طوني خليفة يهاجم نيشان | [297 قراءة]
3 كفرقرع تستعد للقاء الحاسم أمام هـ.زلفة | [275 قراءة]
4 رونالدو يقود ريال مدريد لسحق بايرن ميونخ | [186 قراءة]
5 د.زياد محاميد من أم الفحم: لن أستسلم | [181 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 قائد شرطة كدما: لن نتهاون مع مطلقي الرصاص في الأعراس | [0 مشاركة]
2 جسر الزرقاء: إطلاق مبادرة أتعهد بالمقاطعة | [0 مشاركة]
3 العقرب 17.4.2017 | [0 مشاركة]
4 القوس 17.4.2017 | [0 مشاركة]
5 الدلو 17.4.2017 | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب