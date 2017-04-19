المركز: الشرطة تناشد لمساعدتها بالعثور على مشتبه بالاعتداء على سائق حافلة عربي

الشرطة:

يوصى من كل من توجد لديه اي من المعلومات ذات الصلة الاتصال الى رقم هاتف شرطة دان تل ابيب 03-5384444 أو إلى بدالة الشرطة المركزية على رقم 100

عمّمت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري بيانًا وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه ما يلي: "تناشد الشرطة عموم افراد الجمهور بالمساعدة في اعمال البحث وراء مشتبه مجهول الهوية بالضلوع في الاعتداء على سائق حافلة عمومية، وهو مواطن عربي من سكان المركز، الحافلة تابعة لشركة קווים- خطوط، في منطقة دان تل ابيب وتحديدا في بلدة ييهود ومن ثم سرقة مبلغ من النقود من صندوق سائق الباص وذلك يوم 16.04 الجاري خلال سفر المشتبه بالباص متمكنا وهاربا مع مبلغ النقود" بحسب الشرطة.







وتابعت السّمري: "هذا ويوصى من كل من توجد لديه اي من المعلومات ذات الصلة الاتصال الى رقم هاتف شرطة دان تل ابيب 03-5384444 أو إلى بدالة الشرطة المركزية على رقم 100. مشكورا لا مأمورا" وفقًا للبيان.