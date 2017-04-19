بعد فوز الريال.. ردود أفعال غاضبة في بايرن ميونخ وهجمة شرسة ضد التحكيم

قام كاساي بأخطاء كارثية خلال المباراة بإحتساب هدفين لرونالدو من تسلل بجانب طرد أرتورو فيدال

أبدى مسؤولو ولاعبو بايرن ميونخ إستيائهم وغضبهم من حكم المباراة المجري فيكتور كاساي عقب الخسارة أمام ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



لقطة طرد فيدال

وقام كاساي بأخطاء كارثية خلال المباراة بإحتساب هدفين لرونالدو من تسلل بجانب طرد أرتورو فيدال ووجود تسلل على روبرت ليفاندوفسكي لحظة تسجيله الهدف وإحتساب تسلل ضده في لقطة أخرى لم يكن متواجداً.

وقال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي: "الحكم كان سيئاً والأخطاء تحدث في كرة القدم لكن ليس مثل هذه الأخطاء، مستوى التحكيم كان أسوأ من مستوانا، لا يمكن إحتساب مثل هذه الأخطاء في هذا الدور، بالنسبة لي أتمنى البدء بإستخدام التكنولوجيا".

وفي حين قال الرئيس التنفيذي لبايرن كارل هاينز رومينيجه: "القرارت اليوم ضد بايرن ميونخ كانت غريبة منها طرد فيدال، لقد كنت الآن في غرفة خلع الملابس ورأيت اللاعبون محطمون".

وهاجم اللاعبون القرارت التحكيمية لكاساي، حيث قال فيليب لام: "لقد واجهنا حظاً سيئاً مع التحكيم اليوم"، في حين صرح جيروم بواتينج، قائلاً: "لقد شعرت بالآسف عندما سمعت أن ريال مدريد سجل هدفين من تسلل وبطاقة فيدال الثانية لم تكن صحيحة".

وتحدث أرتورو فيدال عن التحكيم، قائلاً: "لقد سرقوا التأهل منا، هدفين غير صحيحين، كل ما شاهد المباراة اليوم يعرف أن كل شيء لم يكن صحيحاً"، بينما قال تشابي ألونسو: "لو أكملنا المباراة بـ11 لاعباً ضد 11 لاعباً لكنا في نصف النهائي".