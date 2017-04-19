الليلة: برشلونة يبحث عن معجزة جديدة أمام يوفنتوس ومواجهة مثيرة بين موناكو ودورتموند

يدخل النادي الكتالوني إلى مواجهته مع ضيفه الإيطالي وهو مهدد بشكل كبير بالخروج من المسابقة القارية

يعول توخل على عودة النجم الدولي ماركو رويس إلى التشكيلة بعد تعافيه من إصابة أبعدته ستة أسابيع

تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء إلى ملعب كامب نو حيث يطمح برشلونة الإسباني إلى تحقيق معجزة جديدة عندما يستضيف يوفنتوس الإيطالي في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا (الساعة 21:45).



النجم ليونيل ميسي، هل تكون له الكلمة في تحقيق معجزة كروية جديدة؟

ويدخل النادي الكتالوني إلى مواجهته مع ضيفه الإيطالي وهو مهدد بشكل كبير بالخروج من المسابقة القارية بعد الخسارة التي تلقاها ذهاباً في تورينو 0-3 إثر ثنائية للأرجنتيني باولو ديبالا وهدف بالرأس للمدافع جورجيو كييليني. ويأمل بطل إسبانيا أن يحقق "ريمونتادا" جديدة بمواجهة يوفنتوس بعدما حققها أمام باريس سان جيرمان.

ويستعيد برشلونة خدمات لاعب وسطه سيرجيو بوسكيتس الذي غاب عن لقاء الذهاب بسبب الإيقاف، وكان غيابه مؤثر جدًا على وسط برشلونة، ويعول برشلونة على سجله المميز في المسابقة على أرضه إذ يبحث الليلة عن معادلة الرقم القياسي من حيث الانتصارات المتتالية في معقله والمسجل باسم بايرن ميونيخ الألماني الذي توقفت سلسلته عند 16 فوزاً متتالياً.



المتألق باولو ديبالا نجم يوفنتوس

وينافس يوفنتوس على الثلاثية هذا الموسم، إذ بلغ أيضاً نهائي الكأس المحلية حيث سيواجه لاتسيو، علماً بأن آخر فريق إيطالي نجح في تحقيق هذا الانجاز كان إنتر ميلان عام 2010 بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، ويدرك أليغري أن برشلونة قادر على تحقيق ما قد يعتبره البعض معجزة، لأنه إختبر هذا الأمر شخصيًا أمام النادي الكتالوني حين كان مدرباً لميلان الذي فاز على "بلاوغرانا" 2-0 في ذهاب الدور ثمن النهائي عام 2013 لكنه خسر إياباً في "كامب نو" برباعية نظيفة.

مباراة مثيرة لا تقل شأنًا عن باقي مباريات الدور ربع النهائي

وفي المباراة الأخرى التي ستجمع فريقي موناكو و دورتموند (الساعة 21:45)، فان الفريق الألماني سيحاول التعويض على أرض موناكو برغم صعوبة مهمته لأن فريق الإمارة سجل ثلاثة أهداف خارج قواعده. حيث لعب المهاجم الشاب كيليان مبابي (19 عامًا) دوراً بارزاً في فوز موناكو ذهاباً بتسجيله هدفين، مؤكداً قوة فريقه الهجومية هذا الموسم، وهو صاحب أفضل هجوم أوروبي هذا الموسم.



من مباراة الذهاب بين الفريقين، هل تتكرر الإثارة الليلة؟

وتغلب العناصر الشابة على تشكيلة الفريقين، فإضافة إلى مبابي، يضم موناكو الجناح البرتغالي برناردو سيلفا والظهير البرازيلي فابينيو والهداف الكولومبي راداميل فالكاو، في حين يبرز في دورتموند الفرنسي عثمان ديمبيلي والأميركي كريستيان بوليسيتش بالإضافة إلى الهداف الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ (لاعب موناكو السابق).

ويعول توخل على عودة النجم الدولي ماركو رويس إلى التشكيلة بعد تعافيه من إصابة أبعدته ستة أسابيع، حيث شارك أمام فرانكفورت وسجل الهدف الاول.