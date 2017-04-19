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أخبار محاكم وجنائيات الشرطة: اعتقال مشتبه وأفراد من عائلته من كفرقرع في قضية اختلاس أكثر من 5 ملايين شيكل من البنك العربي

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وادي عارة اعتقال مشتبه وأفراد من عائلته من كفرقرع بالاختلاس
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الشرطة: اعتقال مشتبه وأفراد من عائلته من كفرقرع في قضية اختلاس أكثر من 5 ملايين شيكل من البنك العربي

الشرطة:

التحقيقات جارية وسط العزم على طلب تمديد فترة اعتقال المشتبهين نهار اليوم الاربعاء عبر محكمة الصلح في عكا على ذمة التحقيقات الجارية

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-19 08:55:16 A A

عمّمت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري بيانًا وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه ما يلي: "خلال ساعات فجر اليوم الاربعاء ومن بعد تحقيقات سرية حثيثة طالت عدة اشهر ماضية قامت قوات من الشرطة بمداهمة وتفتيش واعتقال 7 مشتبهين في بلدة كفرقرع وهم من السكان هناك وبما شمل مشتبه مركزي العامل كموظف في البنك العربي الاسرائيلي بالمنطقة هناك، في باقة الغربية، وهو بأواسط الثلاثينات من عمره والمشتبهين: والدته وزوجته وابناء أعمامه ومن اقربائه وذلك للاشتباه بقيام المشتبه المركزي الأول باختلاس اكثر من نحو 5 ملايين شيكل من حسابات البنك هناك على مدار سنوات ماضية واخفاء المبالغ في حسابات مصرفية مختلفة تابعة لمشتبهين من افراد اسرته وحيث ضبطت الشرطة خلال تفتيشها منازل المشتبهين اليوم اجهزة حوسبة ومواد ومستندات مختلفة ذات العلاقة والتحقيقات جارية وسط العزم على طلب تمديد فترة اعتقال المشتبهين نهار اليوم الاربعاء عبر محكمة الصلح في عكا على ذمة التحقيقات الجارية" وفقًا للبيان. 

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