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ثقافة جنسية الزوج والزوجة كيف تعبرين عن حبك الكبير لزوجك؟ تابعي معنا أهم النقاط

ثقافة جنسية

كيف تعبرين عن حبك الكبير لزوجك؟
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كيف تعبرين عن حبك الكبير لزوجك؟ تابعي معنا أهم النقاط

 أخبري زوجكِ عنكِ أطلعيه على قصص وأمور شخصية لا يعرفها أحد سواك

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2017-04-22 07:55:00 A A

الحب المبني على التفاهم والاحترام لا ينتهي بل يبقى شعلة تنير على الزوجين والاولاد، اليك أهم النصائح لكي تتعلمي كيف تعبرين بذكاء عن حبك الكبير لزوجك العزيز:

اقتربي من زوجك وعانقيه عندما يعود إلى المنزل بعد يوم عملٍ طويل أو قبّليه على جبهته عند نهوضه في الصباح. باختصار، أظهري حبك له من خلال حركات لطيفة وبسيطة في أوقات لا يتوقعها.

أخبري زوجكِ عنكِ أطلعيه على قصص وأمور شخصية لا يعرفها أحد سواك. 

أكتبي لزوجك بخط يدكِ رسالة حب صادقة وجميلة وشفافة تُشعره بتميّزه وأهميّته في حياتك.

شجّعيه على المضي قدماً لتحقيق الأحلام والأهداف التي يتوق إليها وقدّمي له كل الدعم الذي يحتاجه في هذا الاتجاه. 
 

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