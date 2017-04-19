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ثقافة جنسية الزوج والزوجة كيف تتعاملين مع زعل الزوج؟ حاوري زوجك وادعميه وسانديه

ثقافة جنسية

كيف تتعاملين مع زعل الزوج؟
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كيف تتعاملين مع زعل الزوج؟ حاوري زوجك وادعميه وسانديه

يجب أن يشعر زوجك بأنك تحترمين مشاعره والمرحلة الدقيقة والحساسة التي يمرّ بها

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2017-04-20 07:48:01 A A

اذا كنت عزيزتي الزوجة تبحثين عن كيفية ارضاء زوجك وكيفية التعامل مع زعله، نقدم لك اليوم بعض النصائح ليجعل زوجك بحبك ومدى اهتمامك به، اليك أهم الأساليب:

لا تلومي زوجك إن لم يهتمّ بك خلال الفترة الصعبة التي يمر بها، ولا تفتعلي المشاكل معه بل تفهّميه واجعليه يشعر بأنك تقفين إلى جانبه في السرّاء والضرّاء. إياك إذاً أن تستفزّيه لأن ذلك فد يزيد الأمور سوءاً.

يجب أن يشعر زوجك بأنك تحترمين مشاعره والمرحلة الدقيقة والحساسة التي يمرّ بها.

الصبر سيساعدك على تخطّي هذه المرحلة مع الزوج. لذا حاولي أن تصبري على زوجك قدر الإمكان لمساعدته على تخطّي حزنه.

ننصحك بإفساح مساحة من الحرية للزوج من دون التذمّر. فهو بحاجة لبعض الخصوصية كي يتأقلم ويتخطّى حزنه.

حاوري زوجك بصدق وهدوء حتى تفهمي إحتياجاته ورغباته خلال هذه الفترة.

أكثر ما يحتاجه زوجك في هذه الحالات الدقيقة الحساسة هو دعمك ومساندتك. لا تهملي هذا الجزء الأساسي في هذه المرحلة.

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