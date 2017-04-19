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ثقافة جنسية الزوج والزوجة كيف تجذبين زوجك؟ لا تنسي حس المرح والتحديق في عينيه

ثقافة جنسية

كيف تجذبين زوجك؟ لا تنسي حس المرح
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كيف تجذبين زوجك؟ لا تنسي حس المرح والتحديق في عينيه

التلامس الجسدي من أهم النقاط لجذب الرجل، ضعي يدك في يده او المسي كتفه وأنت تتكلمين بين الحين والآخر وسترين كيف ستشدين زوجك اليك

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2017-04-19 14:21:54 A A

تحرص جميع النساء في البحث عن أفضل الطرق الفعالة لتبقين على علاقة مستقرة مع الازواج، علاقة خالية من المطبات مليئة بالسعادة ومشاعر الرومانسية لتضفي جوا مميزا وخاصا على افراد العائلة، اليك عزيزتي الزوجة بعض الطرق لجذب الرجل:

 

حسّ المرح:

بحسب العديد  من الدراسات قد تبين أن حسّ المرح والفكاهة يأتي بالدرجة الأولى وحتى قد يفوق مظهر المرأة وجمالها الخارجي. لذا لا تنسي هذه النقطة في تعاملك مع زوجك.

تأييد الرأي:

كما واحتلت تأييد الرأي المرتبة الثانية من حيث أكثر الامور التي يحبها الرجل بحسب الابحاث، فالرجل يهتم بالمرأة التي توافقه الرأي وتشعره بأنه على حق في كل ما يقوله.

التحديق في عينيه:

لطالما تحدثنا عن لغة العيون ومدى تأثيرها في الرجل وهذا ما أثبتته التجارب كذلك الأمر. حدقي في عينيه لدقائق متواصلة وستوقعينه في شباكك لا محالة!

الحركة وعدم الجمود:

الرجل يحب المرأة المتوسطة فهي التي تجذبه وتجعله يلتفت اليها.

لمس الجسد:

التلامس الجسدي من أهم النقاط لجذب الرجل، ضعي يدك في يده او المسي كتفه وأنت تتكلمين بين الحين والآخر وسترين كيف ستشدين زوجك اليك!

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