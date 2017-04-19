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أخبار عربية وعالمية 3 قتلى في عملية إطلاق نار في كاليفورنيا والسبب بشرتهم البيضاء

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3 قتلى في عملية إطلاق نار في كاليفورنيا
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3 قتلى في عملية إطلاق نار في كاليفورنيا والسبب بشرتهم البيضاء

مصادر:

المشتبه قام بقتل حارس أمن في الأسبوع الماضي خارج فندق صغير في المدينة، وقالت الشرطة الأمريكية بأنّ المشتبه كان قد كتب عبارات على صفحته على احد مواقع التواصل الاجتماعي تعبّر عن كرهه للحكومة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-19 08:22:30 A A

أفادت مصادر اليوم الأربعاء أنّه: "وقعت عملية إطلاق نار وسط كاليفورنيا ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة شخص، والمشتبه بإطلاق النار وفقًا للشرطة الأمريكية هو رجل أمريكي أسود البشرة يدعى كوري علي محمد، وله ألقاب عديدة منها يسوع الأسود، وبعد أن قتل المجني عليهم صاح بعبارة الله أكبر" وفقًا للمصادر.


كاليفورنيا

وتابعت المصادر: "هذا ويشار إلى أنّ المشتبه قام بقتل حارس أمن في الأسبوع الماضي خارج فندق صغير في المدينة، وقالت الشرطة الأمريكية بأنّ المشتبه كان قد كتب عبارات على صفحته على احد مواقع التواصل الاجتماعي تعبّر عن كرهه للحكومة، وعن كل أصحاب البشرة البيضاء، أي أنّ العمل الذي قام به كان عمل عنف عشوائي ضد ذوي البشرة البيضاء" وفقًا للمصادر.

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