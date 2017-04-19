اتحاد مجد الكروم يقابل بلدي كابول ضمن ربع نهائي اختبارات الصعود

تأهل بلدي كابول الى هذه المرحلة بعد فوزه على فريق الأخوة كفرمندا بهدفين مقابل هدف واحد

قال أحمد سبع، مدرب فريق اتحاد أحمد مجد الكروم، أن "فريقه على أهبة الاستعداد لخوض مباراة ربع نهائي اختبارات الصعود الى مستوى فرق الدرجة الأولى، وذلك عندما يقابل فريق بلدي كابول، ضمن دوري الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ"، يوم الجمعة في تمام الساعة الثالثة على استاد الدوحة في سخنين".





وتابع أحمد سبع أن: "الانتصار الكبير على هبوعيل كوكب بخمسة أهداف مقابل هدف أصبح في ذاكرة التاريخ، لكنه في نفس الوقت لا ينفي أنه عزز معنويات لاعبيه كثيرا".



وتأهل بلدي كابول الى هذه المرحلة بعد فوزه على فريق الأخوة كفرمندا بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن مرحلة ثمن النهائي. وسجل المهاجم الواعد مهند ريّان هدفي الفريق الكابولي، ليهدي الانتصار لوالده مروان ريان، مدرب الفريق. ومن الجهة الثانية أكد قلب الدفاع المجرب أمير عليصات على أن فريقه متماسك ومن الصعب قهره، وسيثبت ذلك خلال المباراة.