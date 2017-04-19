سيناء: مقتل رجل أمن وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار قرب دير سانت كاترين وداعش يتبنى الهجوم

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إطلاق النار استهدف النقطة الأمنية من مكان مرتفع على الطريق المؤدّي إلى دير سانت كاترين، وقد أعلن تنظيم الدولة الإسلامية داعش مسؤوليته عن هذا الهجوم

صرّحت وزارة الداخلية المصرية اليوم الأربعاء أنّه: "قام مسلحون بإطلاق النيران باتّجاه قوّات أمنية على طريق دير سانت كاترين جنوبي سيناء ما أسفر عن مقتل أمين شرطة وإصابة 3 أفراد شرطة آخرين بجراح متفاوتة" وفقًا لبيان الداخلية المصرية.

وتابعت الداخلية في بيانها: "القوّة الأمنية المصرية بادلت المهاجمين إطلاق النار وأصابت عددا منهم، بينما آخرين منهم لاذوا بالفرار، وتمّ ضبط بعض أسلحتهم وعدد من الذخيرة" وفقًا للداخلية.

وأفادت مصادر: "إطلاق النار استهدف النقطة الأمنية من مكان مرتفع على الطريق المؤدّي إلى دير سانت كاترين، وقد أعلن تنظيم الدولة الإسلامية داعش مسؤوليته عن هذا الهجوم" وفقًا للمصادر.

هذا ويذكر بأنّ دير سانت كاترين يقع في مدينة سانت كاترين في محافظة جنوب سيناء على بعد حوالي 500 كلم شرقي القاهرة. وهو مزار سياحي يقصده آلاف السياح من الأجانب والمصريين سنويا. ويشار إلى أنّ هذا الهجوم جاء بعد 9 أيّام على الهجوم الذي استهدف الكنيستين في الاسكندرية وطنطا خلال الاحتفال بأحد الشعانين، وراح ضحيّته أكثر من 40 مصريًّا.