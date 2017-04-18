رونالدو يقود ريال مدريد لسحق بايرن ميونخ بدوري الأبطال والتأهل لنصف النهائي

انتهت الأشواط الأصلية على نتيجة تقدم بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف بعد فوز ريال مدريد في الذهاب بنفس النتيجة، قبل أن يحسم كرستيانو رونالدو التأهل بهدفين في الدقيقتين 105 و110، ومن ثم سجل ماركو أسينسيو الهدف الرابع في الدقيقة 112

بلغ ريال مدريد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بتحقيقه الفوز على بايرن ميونخ بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة مجنونة أقيمت ضمن إياب ربع النهائي.وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو إثارة كبيرة حيث افتتح بايرن ميونخ التسجيل من ركلة جزاء نفذها روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 53 بنجاح.



وتمكن ريال مدريد من معادلة النتيجة بهدف لكرستيانو رونالدو في الدقيقة 76 قبل أن يعود الآمل لبايرن ميونخ بالتأهل بهدفٍ سجله سيرجيو راموس في مرماه بعد دقيقتين.وانتهت الأشواط الأصلية على نتيجة تقدم بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف بعد فوز ريال مدريد في الذهاب بنفس النتيجة، قبل أن يحسم كرستيانو رونالدو التأهل بهدفين في الدقيقتين 105 و110، ومن ثم سجل ماركو أسينسيو الهدف الرابع في الدقيقة 112.