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رياضة وشباب دوري ابطال اوروبا أتلتيكو مدريد ينجز المهمة أمام ليستر بالتعادل ويتأهل لنصف النهائي

رياضة وشباب

أتلتيكو مدريد ينجز المهمة أمام ليستر بالتعادل
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أتلتيكو مدريد ينجز المهمة أمام ليستر بالتعادل ويتأهل لنصف النهائي

عادل ليستر سيتي النتيجة في الدقيقة 61 بعدما سدد البديل بن تشيلويل كرة اصطدمت بالدفاع ووصلت إلى الهداف جايمي فاردي الذي دكها في سقاف الشباك

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-18 23:48:29 A A

 بلغ أتلتيكو مدريد الإسباني نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتعادله مع مضيفه ليستر سيتي الإنجليزي 1-1 مساء الثلاثاء على ملعب "كينج باور ستاديوم" في إياب الدور ربع النهائي.

 

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الفريق الإسباني بهدف نظيف حمل توقيع مهاجمه الفرنسي أنتوان جريزمان من ركلة جزاء.وفضل مدرب أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني عدم المخاطرة بتشكيلة هجومية بحتة في لقاء الإياب لتفادي تبعات الأجواء الحماسية التي يخلقها صاحب الأرض على ملعبه، فلعب جريزمان وحيدا في خط الهجوم بمساندة من البلجيكي يانيك كاراسكو والإسباني ساؤول نيجيز، مع تواجد الفرنسي الآخر كيفن جاميرو والمخضرم فرناندو توريس على مقاعد البدلاء. 

أما ليستر سيتي، فعاد إلى تشكيلته القائد الجامايكي ويس مورجان بعد غيابه عن مباراة الذهاب للإصابة، ولعب في عمق الدفاع إلى جانب التونسي يوهان بن علوان في ظل غياب الألماني الموقوف روبرت هوت.وافتتح أتلتيكو التسجيل في الدقيقة 36 بعدما رفع البرازيلي فيليبي لويس كرة عرضية من الناحية اليسرى قابلها ساوول برأسه في الزاوية المعاكسة لحارس مرمى ليستر سيتي بيتر شمايكل. 

وعادل ليستر سيتي النتيجة في الدقيقة 61 بعدما سدد البديل بن تشيلويل كرة اصطدمت بالدفاع ووصلت إلى الهداف جايمي فاردي الذي دكها في سقاف الشباك.وأهدر ليستر مجموعة من الفرص الخطيرة في الشوط الثاني عن طريق فاردي والمهاجم الأرجنتيني البديل ليوناردو أولوا ليتأكد عدم وجود أي فريق انجليزي في دور الأربعة.

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