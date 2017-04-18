الرملة: إصابة رجل عربي بجراح متوسطة إثر تعرّضه لإطلاق نار

لوبا السمري:



تواصل الشرطة أعمال البحث والتحقيق في كافة التفاصيل والملابسات التي تعود خلفيتها وعلى ما يبدو لجنائيات

وصل بيان صحفي صادر عن لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة، جاء فيه: "تم مساء الثلاثاء إطلاق نار في الرملة بالقرب مفترق الطرق هناك، مما إستهدفت مواطن عربي في أواسط العمر من سكان المنطقة هناك وإصابته بجراح متوسطة، واحيل على أثرها للعلاج في المستشفى. هذا وتواصل الشرطة أعمال البحث والتحقيق في كافة التفاصيل والملابسات التي تعود خلفيتها وعلى ما يبدو لجنائيات".