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أخبار سياسة هيئة مكافحة الإرهاب: إبقاء معبر طابا مغلقًا أمام المواطنين الإسرائيليين

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إبقاء معبر طابا مغلقًا أمام المواطنين الإسرائيليين
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هيئة مكافحة الإرهاب: إبقاء معبر طابا مغلقًا أمام المواطنين الإسرائيليين

سيتم النظر في هذا القرار خلال الأيام القليلة المقبلة وفقا لصورة الوضع

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-18 22:53:26 A A

وصل بيان صحفي صادر عن أوفير جندلمان المتحدّث بإسم رئيس الوزراء نتنياهو للإعلام العربي، جاء فيه: "فيما يلي نص بيان صدر مساء الثلاثاء عن هيئة مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب رئيس الوزراء: لاحقا لجلسة لتقييم الموقف عقدت اليوم، تقرر إبقاء معبر طابا مغلقا أمام المواطنين الإسرائيليين الراغبين بالدخول إلى مصر. سيتم النظر في هذا القرار خلال الأيام القليلة المقبلة وفقا لصورة الوضع".

 

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