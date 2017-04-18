هيئة مكافحة الإرهاب: إبقاء معبر طابا مغلقًا أمام المواطنين الإسرائيليين
سيتم النظر في هذا القرار خلال الأيام القليلة المقبلة وفقا لصورة الوضع
وصل بيان صحفي صادر عن أوفير جندلمان المتحدّث بإسم رئيس الوزراء نتنياهو للإعلام العربي، جاء فيه: "فيما يلي نص بيان صدر مساء الثلاثاء عن هيئة مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب رئيس الوزراء: لاحقا لجلسة لتقييم الموقف عقدت اليوم، تقرر إبقاء معبر طابا مغلقا أمام المواطنين الإسرائيليين الراغبين بالدخول إلى مصر. سيتم النظر في هذا القرار خلال الأيام القليلة المقبلة وفقا لصورة الوضع".
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