هاتف Samsung Gear 360 بتطبيق لكامرته الجديدة

هذا التطبيق يحمل إسم Gear 360، وهو متاح حاليا للتحميل على متجر Google Play Store.

أكدت بعض الصحف أنّ بعد أسبوعين من الكشف عن كاميرا الواقع الإفتراضي Samsung Gear 360 2017، قامت شركة سامسونج بتوفير التطبيق المرافق لهذه الكاميرا. هذا التطبيق يحمل إسم Gear 360، وهو متاح حاليا للتحميل على متجر Google Play Store.



صورة توضيحية

وفيما يلي بعض الميزات الرئيسية للتطبيق:

-الربط وفك الربط من Gear 360.

-التصوير عن بعد ومعاينة التسجيلات.

-مشاهدة المحتوى وحفظ الملفات على الهاتف الذكي.

-مشاركة المحتوى الذي تم إنشاؤه على خدمات التواصل الإجتماعي.

-مشاركة أفضل لاحظاتك بإستخدام خاصية البث المباشر Live Braodcast.

-تحقق من حالة Gear 360 وإعداداتها.

-مزامنة التاريخ والوقت وبيانات نظام تحديد المواقع GPS.

-التوافق التام مع خوذة الواقع الإفتراضي Samsung Gear VR.

-كما سبق وأشرنا تطبيق Gear 360 الجديد متاح الآن على متجر Google Play Store، ويمكنكم تحميله مباشرة منهنا.