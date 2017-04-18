اغلاق
اغلاق
تكنولوجيا تطبيقات جديدة هاتف Samsung Gear 360 بتطبيق لكامرته الجديدة

تكنولوجيا

Samsung Gear 360 بتطبيق كامرته الجديد
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

هاتف Samsung Gear 360 بتطبيق لكامرته الجديدة

هذا التطبيق يحمل إسم Gear 360، وهو متاح حاليا للتحميل على متجر Google Play Store.

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinkstock)
نشر: 2017-04-19 21:13:30 A A

أكدت بعض الصحف أنّ بعد أسبوعين من الكشف عن كاميرا الواقع الإفتراضي Samsung Gear 360 2017، قامت شركة سامسونج بتوفير التطبيق المرافق لهذه الكاميرا. هذا التطبيق يحمل إسم Gear 360، وهو متاح حاليا للتحميل على متجر Google Play Store.


صورة توضيحية

وفيما يلي بعض الميزات الرئيسية للتطبيق:
-الربط وفك الربط من Gear 360.
-التصوير عن بعد ومعاينة التسجيلات.
-مشاهدة المحتوى وحفظ الملفات على الهاتف الذكي.
-مشاركة المحتوى الذي تم إنشاؤه على خدمات التواصل الإجتماعي.
-مشاركة أفضل لاحظاتك بإستخدام خاصية البث المباشر Live Braodcast.
-تحقق من حالة Gear 360 وإعداداتها.
-مزامنة التاريخ والوقت وبيانات نظام تحديد المواقع GPS.
-التوافق التام مع خوذة الواقع الإفتراضي Samsung Gear VR.
-كما سبق وأشرنا تطبيق Gear 360 الجديد متاح الآن على متجر Google Play Store، ويمكنكم تحميله مباشرة منهنا.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 رونالدو يقود ريال مدريد لسحق بايرن ميونخ | [334 قراءة]
2 الشرطة:اختلاس ملايين وعائلة مشتبه من كفرقرع | [189 قراءة]
3 أتلتيكو مدريد ينجز المهمة أمام ليستر بالتعادل | [135 قراءة]
4 سيناء: مقتل رجل أمن وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار | [130 قراءة]
5 ردود أفعال غاضبة في بايرن ميونخ | [125 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 قائد شرطة كدما: لن نتهاون مع مطلقي الرصاص في الأعراس | [0 مشاركة]
2 جسر الزرقاء: إطلاق مبادرة أتعهد بالمقاطعة | [0 مشاركة]
3 العقرب 17.4.2017 | [0 مشاركة]
4 القوس 17.4.2017 | [0 مشاركة]
5 الدلو 17.4.2017 | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب