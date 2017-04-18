Hyundai RN30 2016 مُزودة بجناح رياضي جديد

السيارة تأتي مجهزة بحزمة سباقية مميزة ففي الأمام يمكن رؤية الزوائد الجانبية والصدام الكبير بالإضافة إلى فتحات تهوية كبيرة

قامت شركة Hyundai العالمية بالكشف عن السيارة الاختبارية RN30 المبنية على الجيل الثالث من i30، وذلك خلال فعاليات معرض باريس الدولي للسيارات.

السيارة تأتي مجهزة بحزمة سباقية مميزة، ففي الأمام يمكن رؤية الزوائد الجانبية والصدام الكبير، بالإضافة إلى فتحات تهوية كبيرة، ومن الخلف زودت السيارة بجناح رياضي ومشتت هواء ضخم. كما حصلت السيارة على جنوط رياضية لامعة ذات وزن منخفض مقاص 19 بوصة. وبالمقارنة مع موديل i130، فإن السيارة الاختبارية أعرض بـ 30 ملم بفضل الزوائد الجانبية الرياضية.