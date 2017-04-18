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أخبار محليات الناصرة: تظاهرة للجبهة والشيوعية تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين

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الناصرة والقضاء الناصرة: تظاهرة للجبهة والشيوعية تضامنا مع الأسرى
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الناصرة: تظاهرة للجبهة والشيوعية تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين

ندد المتظاهرون بسياسة الاعتقال التي تمارسها الحكومة الاسرائيلية على الاسرى الفلسطينين والاعتقال التعسفي ضدهم

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-18 21:23:27 A A

 تظاهر مساء الثلاثاء، العشرات من نشطاء الجبهة الديموقراطية والشبيبة الشيوعية من الناصرة والمنطقة تضامنا مع الأسرى الفلسطينين المضربين عن الطعام في ساحة العين بالناصرة .وقد رفع المتظاهرون شعارات " الحرية لاسرى الحرية " امعاء المضربين اقوى من ارادة السجانين" جائعون للحرية."وقد ندد المتظاهرون بسياسة الاعتقال التي تمارسها الحكومة الاسرائيلية على الاسرى الفلسطينين والاعتقال التعسفي ضدهم.اضافة الى حرمانهم من ابسط الحقوق الانسانية , مطالبين الحكومة الاسرائيلية بالكف عن ممارساتها ضدهم والاستجابة لمطالبهم .

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