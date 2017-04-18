الناصرة: تظاهرة للجبهة والشيوعية تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين

ندد المتظاهرون بسياسة الاعتقال التي تمارسها الحكومة الاسرائيلية على الاسرى الفلسطينين والاعتقال التعسفي ضدهم

تظاهر مساء الثلاثاء، العشرات من نشطاء الجبهة الديموقراطية والشبيبة الشيوعية من الناصرة والمنطقة تضامنا مع الأسرى الفلسطينين المضربين عن الطعام في ساحة العين بالناصرة .وقد رفع المتظاهرون شعارات " الحرية لاسرى الحرية " امعاء المضربين اقوى من ارادة السجانين" جائعون للحرية."وقد ندد المتظاهرون بسياسة الاعتقال التي تمارسها الحكومة الاسرائيلية على الاسرى الفلسطينين والاعتقال التعسفي ضدهم.اضافة الى حرمانهم من ابسط الحقوق الانسانية , مطالبين الحكومة الاسرائيلية بالكف عن ممارساتها ضدهم والاستجابة لمطالبهم .