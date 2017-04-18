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أخبار محليات وقفة احتجاجية على مفرق الطيرة- الطيبة تضامنا مع الأسرى

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المثلث الجنوبي وقفة على مفرق الطيرة- الطيبة تضامنا مع الأسرى
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وقفة احتجاجية على مفرق الطيرة- الطيبة تضامنا مع الأسرى

رفع المشاركون شعارات كتبوا عليها الافراج الفوري عن الأسرى المعتقلين كفى لسياسة القمع

من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-18 18:57:33 A A

شارك العشرات من نشطاء الجبهة والحزب الشيوعي في منطقة المثلث الجنوبي في الوقفة الأحتجاجية التي اقيمت على مفرق راس عامر قرب الطيرة والطيبة تضامنا مع الأسرى الأمنيين ودعما لخطوة اضرابهم عن الطعام احتجاجا على سياسة القمع والمعاملة السيئة التي يواجهونها داخل السجون الأسرائيلية.


خلال التظاهرة

هذا ورفع المشاركون شعارات كتبوا عليها "الافراج الفوري عن الأسرى المعتقلين"، "كفى لسياسة القمع"، "كلنا مع الأسرى ونضالهم"، وغيرها من الشعارات التي تندد بسياسة الظلم والقهر بحق الأسرى. هذا واكد المشاركون على أنّهم سيواصلون مسيرتهم النضالية تزامنا مع نضال الأسرى حتى تتحقق مطالبهم الشرعية والانسانية. 

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